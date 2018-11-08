video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق للإتجار فى الهيروين

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:03 م
السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق للإتجار فى الهيروين مخدر الهيروين_صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد 3 سنوات لعامل لاتجاره فى الأقراص المخدرة والحشيش بسوهاج

تجارة المخدرات

تعاطى المخدرات

السجن المؤبد

اخبار الحوادث




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة