السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق للإتجار فى الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم محمد صلاح بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، والسجن سنة لموظف، لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين، بدائرة قسم الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين هاني عبدالحليم، ومحمد شعبان، وخالد أبوالليل، وأمانة سر علاء حمزة، وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين محمد صلاح، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الإتجار، كما أسندت النيابة للمتهم احمد حسن، موظف، تهمة تعاطي مخدر الهيروين.