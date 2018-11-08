video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة أرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة وعلى مديتنى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 

الصغرى العظمى 

القاهرة 18 26 
وسط الدلتا 17 25
الإسكندرية 17 25
بلطيم 18 25
مطروح 15 24 
السلوم 15 23 
سيوة 14 26 
بورسعيد 19 24
دمياط 19 24
العريش 17 25
رفح 16 24
الإسماعيلية 15 26
السويس 16 25
رأس سدر 16 26
نخل 08 23
نويبع 20 26
طابا 18 25
كاترين 08 19
الطور 18 27
شرم الشيخ 21 27
الغردقة 20 28
مرسى علم 21 27
الفيوم 17 26
بنى سويف 16 26
المنيا 14 26
أسيوط 14 27
سوهاج 15 27
قنا 16 27 
الأقصر 15 27
أسوان 17 28
أبوسمبل 18 28
الوادى الجديد 14 29
شلاتين 19 28
أبو رماد 19 27
رأس حدربة 21 26
حلايب 21 26
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 24 33 
المدينة 18 29
الرياض 18 28
المنامة 24 29
أبوظبى 23 32
الدوحة 25 31
الكويت 17 24
دمشق 09 19
بيروت 19 24
عمان 11 20
القدس 12 19
غزة 18 24
بغداد 13 21
مسقط 26 30
صنعاء 10 24
الخرطوم 19 35
طرابلس 16 24
تونس 12 23
الجزائر 14 21
الرباط 11 20
نواكشوط 25 34
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى 

أنقرة 03 17 
اسطنبول 11 16 
إسلام آباد 12 26 
نيودلهى 14 29
جاكرتا 25 31
بكين 02 14
كوالامبور 24 32
طوكيو 15 19
أثينا 12 19
روما 09 19
باريس 05 12
مدريد 06 15
برلين 08 14
لندن 09 13
مونتريال -01 07
موسكو 01 05
نيويورك 06 13
واشنطن 08 14

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

حالة الطقس اليوم الخميس 8/11/2018 فى مصر والدول العربية

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة