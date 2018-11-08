إنشاء منفذ لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بميدان الخلفاوى فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل شمال القاهرة، أنه تم التنسيق مع حزب مستقبل وطن لإنشاء منفذ لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للجمهور، وذلك تيسيرا على المواطنين وفى إطار توجيهات المحافظ بمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.

وأضاف رئيس حى الساحل ل اليوم السابع، أنه تم البدء فى انشاء المنفذ بميدان الخلفاوى، وسيتم دعمه بالخضر والفاكهة، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع بعض التجار لإنشاء منفذ أخر لخدمة أكبر عدد ممكن من ابناء الحى.

وفى السياق أنشأ عدد من الأحياء على رأسهم الرج والسلام والمطرية، وغيرهم عدة منافذ لبيع الخضر والفاكهة بأسعار أقل من السوق لمواجهة جشع التجار.