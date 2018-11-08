إصابة ربة منزل بعد إلقاء نفسها من شرفة منزلها فى البحيرة

فريق المحافظات

حاولت ربة منزل فى منطقة أبو عبد الله التابعة لقسم دمنهور الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، ما أدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة، وتم نقلها للمستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء فاضل عمار نائب مدير الأمن من قسم شرطة دمنهور بقيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بناحية أبو عبد الله دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام "هبة.م.ع" 29 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الخامس علوى، ما أدى لإصاباتها بجروح وكدمات بالظهر والبطن والساقين والساعد الأيسر.

تم نقل المذكورة على الفور لمستشفى دمنهور العام للعلاج، وحجزها تحت الملاحظة "حالتها مستقرة"، وبسؤال والدتها مقيمه بذات العنوان قررت بمضمون ما تقدم، وأضافت أن ابنتها تعانى من مرض نفسى وتعالج منذ فترة بمستشفى للأمراض النفسية والعصبية بالإسكندرية، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم.