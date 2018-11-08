أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8 - 11 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 8-11-2018.



إيقاف تداول 10 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بنك قناة السويس، المتحدة للإسكان والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية، القاهرة للإسكان والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية لحليج الأقطان، مطاحن مصر العليا، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، أجواء للصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة.



البورصة تربح 3.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.845 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 302 مليون ورقة مالية بقيمة 958 مليون جنيه عبر تنفيذ 30.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.12%، والعرب على 7.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.01%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 23.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 13732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.73% عند مستوى 13415 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.55% عند مستوى 702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1760 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 11.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.40%

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.35%

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 3.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.17%

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 141.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.81%

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 8.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.23%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 9.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.51%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 13.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.19%

- حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير-3 بسعر إغلاق 0.305 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.68%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 16 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%

- جنوب الوادى للأسمنت بسعر إغلاق 2.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.62%