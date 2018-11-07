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هيئة الطرق: إنشاء محور جديد بشرق الدلتا لربط مدينة المنصورة الجديدة بـ"الإقليمى"

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:30 ص
هيئة الطرق: إنشاء محور جديد بشرق الدلتا لربط مدينة المنصورة الجديدة بـ"الإقليمى" اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى
كتب رضا حبيشى
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أكد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن الهيئة تخطط لإنشاء محور جديد تحت مسمى "محور شرق الدلتا" يربط مدينة المنصورة الجديدة الجارى إنشاءها من قبل الدولة بالطريق الدائرى الإقليمى، وأن هذه المحور سيمتد بأطوال تصل إلى 140 كم، وأن ينطلق من التقاطع من الدائرى الإقليمى فى بلبيس نحو الزقازيق مارا بالسنبلاوين حتى المنصورة.

وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم ربط هذا المحور الجديد بمدينة المنصورة الجديدة، وأنه تم الموافقة على إنشاء هذا المحور من قبل الدولة، لافتا إلى أنه يشمل إنشاء طريق جديد يمتد من التقاطع مع الطريق الدائرى الإقليمى فى بلبيس منطلقا فى الأراضى الزراعية حتى يصل إلى مدينة الزقازيق لتكون هذه الوصلة الجديدة مع طريق بلبيس ـ الزقازيق الحالى دائرى جديد حول مدنية الزقازيق يساهم فى تخفيف التكدسات المرورية بها.

وأضاف اللواء ترك، أنه يتم حاليا إنشاء طريق الزقازيق ـ النسبلاوين الذى سيدخل ضمن الحور الجديد، وأن المحور الجديد سيخدم محافظتى الشرقية والدقهلية بشكل عام ومدن بلبيس والزقازيق والسنبلاوين والمنصورة والمنصورة الجديدة بشكل خاص.


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