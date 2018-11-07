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"مصر للطيران" تشارك فى معرض بورصة لندن الدولية للسياحة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:26 م
"مصر للطيران" تشارك فى معرض بورصة لندن الدولية للسياحة مصرللطيران تشارك بمعرض بورصة لندن الدولية للسياحة
كتب أحمد مصطفى - رحاب نبيل
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شاركت مصر للطيران فى فعاليات معرض بورصة لندن الدولية للسياحة، الذى أقيم فى الفترة من الخامس وحتى السابع من نوفمبر الجارى وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة ضمن الجناح المصرى الذى ضم العديد من العارضين الذين حرصوا على تمثيل جمهورية مصر العربية فى مثل هذا الحدث السنوى الهام.

وتحرص الشركة الوطنية على المشاركة فى هذا الملتقى الدولى سنويا والذى يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والأراء فيما يتعلق بالسياحة والسفر ودراسة سبل امكانية توسع مصر للطيران فى تقديم خدماتها إلى هذا السوق الحيوى الهام.

عرضت الشركة متمثلة فى مكتبها بلندن أحدث الخدمات والبرامج التسويقية الجديدة التى تقدمها الشركة لعملائها حول العالم من خلال الجناح المصرى الذى تم تجهيزه بشكل متميز ومختلف وتزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الرقمية الحديثة لإظهار وجه مصر الحضارى والمعاصر.

وزارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية الجناح المصرى بمشاركة كل من رئيس هيئه تنشيط السياحة المصرية والمستشار السياحى بلندن.

كما أثنت وزيرة السياحة على مجهودات مصر للطيران فى تنشيط الحركة السياحية الوافدة الى مصر بالتعاون مع وزارة السياحة ومجهوداتهم المشتركة للخروج بهذا الجناح المتميز بالمظهر المشرف الذى يليق باسم ومكانة مصر.

تشارك مصر هذا العام فى البورصة بجناح مساحته 630 متر مربع ودور علوى بمساحة 84 متر مربع، يضم 56 مشارك من بينهم جناحين لشركة مصر للطيران و28 شركة سياحية و28 فندقا وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية.

هذا ويعتبر المعرض ثانى أكبر المعارض السياحية الدولية وأكبر ملتقى دولى يجمع بين قطاعى السياحة والطيران.

تسيير مصر للطيران 14 أسبوعيا من القاهرة إلى لندن كما تسيير رحلة أسبوعيا من مطار الأقصر إلى لندن وذلك على متن طائراتها الجديدة من طراز البوينج B737-800 والمجهزة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية.


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بورصة لندن

تنشيط السياحة




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