مختار نوح: الجزيرة القطرية تفصل كافة العاملين الرافضين لخيانة بلادهم

كتب أحمد عرفة

أكد مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن قناة الجزيرة القطرية تتعامل بمنتهى التعسف ضد العاملين لديها، ولا تقرب إلا ممن ليس لديه ولاء لوطنه ويمكن أن يكون عميلا لتلك القناة القطرية.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مبدأ الثواب والعقاب لدى قناة الجزيرة القطرية يكون مبنى على الموقف السياسى الشخص للعامل لديها، وبالتالى فإن تلك القناة أقدمت خلال الفترة الماضية على فصل العديد من العاملين لديها لأنهم رفضوا أن يكون عملاء لها، ولأن لديهم مواقف لصالح بلادهم وهذا ما ترفضه الجزيرة.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن القناة القطرية تركز على الموقف الولائي والسياسى لكل العاملين لديها، وتصعد كل الشخصيات التى لديها أجندات ضد الوطن العربي، بينما تسعى لفصل العاملين الذين لديهم موقف من تغطياتها الإعلامية للأحداث فى المنطقة، وتحاول إيجاد مبررات واهية لاتخاذ قرار فصلهم.

فضح أحد الإعلاميين بقناة الجزيرة القطرية، الأوضاع المذرية للعمال فى تلك القناة، والطريقة التعسفية التى تتعامل بها إدارة القناة مع العاملين لديها، حيث قال زين الرفاعى، أحد العاملين بقناة الجزيرة القطرية، فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": تم إقالتى قبل أن تشفى جروحى وأنا أقف على عكازى، حيث ‏لاتمل أقلام صحفى الجزيرة بالكتابة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين بالمقابل وبعد عملى مع ‎الجزيرة حيث تعرضت لإصابة كادت تنهى حياتى كانت مكافأة دمائى الإقالة دون أى اعتبار.