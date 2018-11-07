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محافظ القليوبية: استقبلنا مليون و580 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:35 ص
محافظ القليوبية: استقبلنا مليون و580 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن نقاط التمركز بالمحافظة الخاصة بإستقبال المواطنين للكشف عن فيروس سى، والتى يبلغ عددها 256 نقطة تمركز إلى جانب المستشفيات استقبلت خلال الفترة من 1-10-2018 حتى أمس الثلاثاء 6 نوفمبر، مليون و580 ألفا و475 مواطنا، لتأتى المحافظة فى المقدمة بين المحافظات المشاركة بالمرحلة الأولى بمبادرة الرئيس، من إجمالى مستهدف 2 مليون و904 آلاف مواطن.

وأضاف عبد الحليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنإجمالى المترددين من أبناء المحافظة على نقاط التمركز بلغ أمس43723 مواطنا، لافتا إلى أن مركز ومدينة شبرا الخيمة جاءت فى المقدمة بإجمالى 321982 مواطنا، كأكثر مدن المحافظة إقبالا بالمبادرة منذ بدء الحملة حتى الآن، لتأتى مدينة بنها فى المركز الثانى بإجمالى 233657 مواطنا.

وأوضح محافظ القليوبية أنه يتم أيضا إجراء تحاليل على الأمراض غير السارية وهى السمنة والضغط والسكر، وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملة بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة، لافتا إلى أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفورى المبدئى لفيروس سى، بالإضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج.

وتابع: يصرف العلاج اللازم للمصابين من خلال 4 منافذ رئيسية، وهى مستشفيات حميات "بنها، وطوخ، وقليوب، شبرا الخيمة".

 

 


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