video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الشيوخ الإيطالى يصوت على الثقة بالحكومة لتسريع تبنى قانون مناهض للهجرة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:16 م
مجلس الشيوخ الإيطالى يصوت على الثقة بالحكومة لتسريع تبنى قانون مناهض للهجرة مجلس الشيوخ الإيطالى
روما (أ ف ب)
إضافة تعليق

صوت مجلس الشيوخ الإيطالى، الأربعاء على منح الحكومة الثقة على خلفية مرسوم-قانون مثير للجدل يتعلق بالأمن والهجرة طرحه ماتيو سالفينى زعيم الرابطة (يمين متطرف).

ونالت الحكومة الإيطالية الشعبوية الثقة بتأييد 163 صوتًا ومعارضة 59 صوتًا وامتناع 19 عن التصويت بينهم الأعضاء الخمسة فى حركة خمس نجوم (المناهضة للنظام).

وعلى مجلس النواب الموافقة قبل نهاية الشهر الحالى على النص الذى تبنته نهاية سبتمبر الحكومة الائتلافية، ليصبح ساريا نهائيا، ولا يتوقع أن يواجه الحزبان صعوبات فى مجلس النواب لتبنى هذا القانون نظرا إلى الغالبية التى يتمتعان بها.

وطرحت الحكومة الثلاثاء مسألة منح الثقة فى مجلس الشيوخ لتسريع تبنى القانون الذى طالب أعضاء فى حركة خمس نجوم بإدخال تعديلات عليه.

وأشاد سالفينى على تويتر بنتائج التصويت التاريخى وكتب "مرسوم الأمن والهجرة وافق عليه مجلس الشيوخ فى الساعة 12,19. مرسوم سالفينى يوم تاريخي".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الشيوخ الإيطالى يطالب الناتو والأمم المتحدة بالتحكم فى تدفقات الهجرة

مجلس الشيوخ الإيطالى

ايطاليا

أخبار ايطاليا

تبنى قانون مناهض للهجرة




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة