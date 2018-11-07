مجلس الشيوخ الإيطالى يصوت على الثقة بالحكومة لتسريع تبنى قانون مناهض للهجرة

روما (أ ف ب)

صوت مجلس الشيوخ الإيطالى، الأربعاء على منح الحكومة الثقة على خلفية مرسوم-قانون مثير للجدل يتعلق بالأمن والهجرة طرحه ماتيو سالفينى زعيم الرابطة (يمين متطرف).

ونالت الحكومة الإيطالية الشعبوية الثقة بتأييد 163 صوتًا ومعارضة 59 صوتًا وامتناع 19 عن التصويت بينهم الأعضاء الخمسة فى حركة خمس نجوم (المناهضة للنظام).

وعلى مجلس النواب الموافقة قبل نهاية الشهر الحالى على النص الذى تبنته نهاية سبتمبر الحكومة الائتلافية، ليصبح ساريا نهائيا، ولا يتوقع أن يواجه الحزبان صعوبات فى مجلس النواب لتبنى هذا القانون نظرا إلى الغالبية التى يتمتعان بها.

وطرحت الحكومة الثلاثاء مسألة منح الثقة فى مجلس الشيوخ لتسريع تبنى القانون الذى طالب أعضاء فى حركة خمس نجوم بإدخال تعديلات عليه.

وأشاد سالفينى على تويتر بنتائج التصويت التاريخى وكتب "مرسوم الأمن والهجرة وافق عليه مجلس الشيوخ فى الساعة 12,19. مرسوم سالفينى يوم تاريخي".