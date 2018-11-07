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متحدث حكومة بريطانيا من الجامع الأزهر: منارة علم بالعالمين العربى والإسلامى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:00 م
متحدث حكومة بريطانيا من الجامع الأزهر: منارة علم بالعالمين العربى والإسلامى إدوين صامويل
كتبت ريهام عبد الله
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زار إدوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط، الأزهر الشريف، وأبدى إعجابه الشديد بمنارة جامع الأزهر، مؤكدا أنها تعكس مكانته كمنارة للعلم فى العالمين العربى والإسلامى.

 

ونشر صامويل فيديو، ويظهر خلفه الجامع الأزهر :" منارة جامع الأزهر التى لا تعتبر مبنى فقط بل هى تعكس مكانة الأزهر الشريف كمنارة للعلم فى العالم العربى والإسلامى".


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ادوين صامويل

الحكومة البريطانية

الازهر

جامع الازهر

اليوم السابع بلس




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