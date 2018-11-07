متحدث حكومة بريطانيا من الجامع الأزهر: منارة علم بالعالمين العربى والإسلامى

كتبت ريهام عبد الله

زار إدوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط، الأزهر الشريف، وأبدى إعجابه الشديد بمنارة جامع الأزهر، مؤكدا أنها تعكس مكانته كمنارة للعلم فى العالمين العربى والإسلامى.

منارة جامع #الأزهر @AlAzhar التي لا تعتبر مبنى فقط بل هي تعكس مكانة الأزهر الشريف كمنارة للعلم في العالم العربي والإسلامي. @UKinEgypt #مصر #القاهرة pic.twitter.com/uzyTozOP61 — Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) November 7, 2018

ونشر صامويل فيديو، ويظهر خلفه الجامع الأزهر :" منارة جامع الأزهر التى لا تعتبر مبنى فقط بل هى تعكس مكانة الأزهر الشريف كمنارة للعلم فى العالم العربى والإسلامى".