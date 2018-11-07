قاضى "اقتحام الحدود الشرقية" يوجه تهمة إهانة المحكمة لمحمد البلتاجى

كتب إيهاب المهندس

وجه المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، تهمه إهانة المحكمة للمتهم محمد البتاجى.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وأثناء سماع الشهود نبهت المحكمة على المتهم محمد البتاجى بعد الاسترسال فى توجيه الأسئلة للشاهد عملا بحقها المخول فى المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية ونبهت على المتهم عدم الاسترسال فى توجه الأسئلة.

ولاحظت المحكمة أن المتهم قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال فى توجيه الأسئلة واعتبرت أن هذه الضحكة تمثل ازدراء للمحكمة ووجهت له تهمة إهانة المحكمة عملا بحقها المقرر فى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية والمعاقب عليها بالمادة 186 و133 و171 من قانون الجنايات، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وفيما رفض الدفاع الحضور فى التهمة الموجهة للمتهم، أمرت بندب محامى للدفاع عن المتهم وتبين رفض المحامين الحاضرين للحضور مع المتهم، وأمرت المحكمة بطرد المتهم من القاعة.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".