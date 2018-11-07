video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قاضى "اقتحام الحدود الشرقية" يوجه تهمة إهانة المحكمة لمحمد البلتاجى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:47 م
قاضى "اقتحام الحدود الشرقية" يوجه تهمة إهانة المحكمة لمحمد البلتاجى المستشار محمد شرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
وجه المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، تهمه إهانة المحكمة للمتهم محمد البتاجى.
 
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
 
وأثناء سماع الشهود نبهت المحكمة على المتهم محمد البتاجى بعد الاسترسال فى توجيه الأسئلة للشاهد عملا بحقها المخول فى المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية ونبهت على المتهم عدم الاسترسال فى توجه الأسئلة.
 
ولاحظت المحكمة  أن المتهم قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال فى توجيه الأسئلة واعتبرت أن هذه الضحكة تمثل ازدراء للمحكمة ووجهت له تهمة إهانة المحكمة عملا بحقها المقرر فى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية والمعاقب عليها بالمادة 186 و133 و171 من قانون الجنايات، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
 
وفيما رفض الدفاع الحضور فى التهمة الموجهة للمتهم، أمرت بندب محامى للدفاع عن المتهم وتبين رفض المحامين الحاضرين للحضور مع المتهم، وأمرت المحكمة بطرد المتهم من القاعة.
 
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
 
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
 
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء سماع أقوال الشهود فى إعادة محاكمة مرسى بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

شاهد بـ"اقتحام الحدود الشرقية": 500 أجنبى عبروا الحدود عبر الأنفاق بـ26 يناير

شاهد باقتحام الحدود: مختطفو الضباط بسيناء طالبوا الإفراج عن الظواهرى وآخرين

شاهد بـ"اقتحام الحدود": حماس ليس لها وجود فى سيناء إلا عن طريق الإخوان

اقتحام السجون

اقتحام الحدود الشرقية

محاكمة مرسي بقضية السجون

محمد مرسى

الرئيس المعزول

المستشار محمد شرين فهمى

الجنايات

اخبار الحوادث

محاكم مصر




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة