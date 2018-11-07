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فيديو.. تكريم المتفوقين بإحدى المدارس الخاصة فى الزمالك

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:01 م
فيديو.. تكريم المتفوقين بإحدى المدارس الخاصة فى الزمالك جانب من التكريم
كتبت ــ منة الله حمدى
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شاركت عدسة "اليوم السابع" أطفال إحدى المدارس الخاصة بحى الزمالك فرحة تكريمهم لتفوقهم الدراسى عن العام الماضى 2017- 2018 فى احتفالية بسيطة وممتعة صباح اليوم قبل بداية اليوم الدراسي.
 
جاء ذلك فى حضور إدارة المدرسة ومجموعة من أولياء الأمور لتحفيز الأطفال على الدراسة والتفوق.
 
وكان من بين التلاميذ المتفوقين، نجلا الزميل مصطفى فرغلى، أحمد وريماس، بالإضافة إلى زملائهم آثر أحمد إبراهيم، ويوسف محمد نبيه، وأحمد عماد سنوسى، وإيمان خالد صبحى وشقيقها حمزة، ومحمد حسين وشقيقته رقية، وحلا عشرى وشقيقها مصطفى، ليليا أحمد أسامة، عادل عماد، فيروز أحمد، مالك حسام، جمال أمين. 
 
 

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تكريم المتفوقين

المدارس الخاصة

الزمالك

العام الدراسى الجديد

مصاريف المدارس الخاصة




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