صور.. هتلر مع طفلة يهودية قبل الحرب العالمية الثانية

كتبت - سالى حسام

ظهرت صور مثيرة للجدل للزعيم النازى أدولف هتلر مع طفلة يهودية وهو يبتسم وذلك قبل فترة قصيرة من بدء الحرب العالمية الثانية والهولوكوست.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" فإن الصور كان تم التقاطها للدعاية فى صيف عام 1933 وكانت الطفلة تدعى روزا بيرنيل نيناو وعمرها 7 سنوات، كانت تزور هتلر فى مقر إقامته فى جبال الألب مع والدتها التى كانت أرملة طبيب ومن أصدقاء هتلر.

ورغم أن واحدة من جدتى الطفلة كانت يهودية - الأمر الذى يجعل الطفلة روزا نفسها يهودية طبقا للقانون الألمانى وقتها- فإن هتلر كان يفضل اللعب مع الطفلة، وحتى وإن كان التقط صور دعاية أخرى مع العديد من الأطفال فإن قربه من الطفلة وعائلتها كان جادا فى الصور وليس للدعاية فقط، وهو ما قاله هوفمان مصور هتلر الرسمى.

وكانت الطفلة تشير لهتلر بلقب "العم هتلر" فيما تداولت الصحف وقتها الصورة وقامت بإطلاق وصف "طفلة الفوهرر" على الطفلة.

واستمرت الصداقة القوية بين هتلر وعائلة الطفلة حتى عام 1938 عندما تم منع الأم والطفلة من زيارة هتلر أو محاولة الاتصال به.

أما عن مصير الطفلة روزا فلا يعرف عنها سوى أنها ماتت بمرض شلل الأطفال فى 1943.