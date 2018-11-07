video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور .. الخشت يوقع اتفاقية بحثية شاملة مع أكبر أكاديمية علمية بالصين

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:50 ص
صور .. الخشت يوقع اتفاقية بحثية شاملة مع أكبر أكاديمية علمية بالصين الخشت مع وفد أكاديمية شنغهاي للعلوم
وائل ربيعى
إضافة تعليق
وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالصين، اتفاقية بحثية شاملة مع رئيس أكاديمية شنغهاي للعلوم، الدكتور يوشين خوي مسؤول الحزب بالأكاديمية، وذلك في إطار الاستفادة من كبرى المؤسسات البحثية في العالم للارتقاء بعملية البحث العلمي في جامعة القاهرة وتوسيع نطاق توظيف البحوث من أجل خدمة الدولة في عملية التنمية الشاملة.
 
وتأتى الاتفاقية من أجل تعزيز العلاقات بين أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية وجامعة القاهرة في المجال العلمي والأكاديمي، وتطوير البحث العلمي والتعليم العالي.
 
وتتضمن الاتفاقية مجالات، تبادل الباحثين من أجل الدراسة والبحث العلمي، وتشجيع المشروعات التعاونية، وتنظيم وتمويل مؤتمرات مشتركة وورش عمل وندوات، وتبادل المعلومات العلمية والأكاديمية بين الجامعتين.
 
يُشار إلي أن أكاديمية العلوم الاجتماعية بشنغهاي تأسست عام ١٩٥٨، هى أول أكاديمية للعلوم الاجتماعية تم إنشاؤها في الصين الحديثة، وهى الجهة البحثية الوحيدة في شنغهاي في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية.
 
وتُعد أكبر أكاديمية بحثية متميزة على مستوى الصين، إلي جانب أنها من الأكاديميات البحثية المتقدمة على المستوى الدولي، وتم إدراجها في قائمة أعلى المؤسسات الفكرية في الصين، وتضم ١٧ معهدُا وأكثر من ٢٠ مركزًا متخصصًا للقيام بإجراء البحوث النظرية والدراسات التطبيقية في مجال العلوم الإجتماعية، بالتركيز على القضايا المهمة الناشئة عن التحول الإجتماعي والإقتصادي الحالي، والإصلاح والتطوير المستمر، وتساهم بشكل فعال في السياسات العامة للدولة والتدريب والخدمات الإستشارية.
 
وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ترحب بالتواصل الدائم مع الصين، والاستفادة من التجربة الصينية في مجال التعليم والبحث العلمي، خاصة وأن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بالعلاقات مع الصين في جميع المجالات،  قائلًا: "نحن نعمل في هذا الإطار ونتطلع إلي دعم التعاون مع الجامعات الصينية في المجالات الاكاديمية والبحثية، وإنشاء درجات علمية مشتركة".
 
وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة خطت، خطوات متقدمة نحو التعاون الدولي، وتهتم في الوقت الحاضر، بفتح كل الأبواب والطرق للتواصل مع العالم الخارجي الذي يعد أمرًا ضروريًا لفتح آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي، مضيفًا أنه يدرك أهمية الصين كدولة عظمي سياسيًا واقتصاديًا وأهميتها بالنسبة لمصر.
 
 
1
 

 

2
 

3
 

 

4
 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

2.5 مليون طالب بالجامعات يختارون ممثليهم بالاتحادات الطلابية.. الوزارة تحدد يوما وحيدا لفتح باب الترشح والطلاب يعترضون.. المشرف على الاقتراع: حظر الدعاية السياسية.. الخشت يدعو لعدم الانخداع أمام الشعارات

"إلى متى يستمر الكتاب الجامعى مدخلا للملازم والمذكرات؟.. عثمان الخشت: أحلم بإلغائه.. رئيس جامعة الزقازيق: لابد من تحديث المناهج.. ويؤكد: تطوير المدرسين يبدأ بكليات التربية.. ماجد نجم: الكتاب الإلكترونى هو الحل

الخشت

جامعة القاهرة

اتفاقية تعاون




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة