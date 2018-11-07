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س و ج.. كيف نفهم منظومة صرف ألبان الأطفال المدعمة من منافذ وزارة الصحة؟

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:24 م
س و ج.. كيف نفهم منظومة صرف ألبان الأطفال المدعمة من منافذ وزارة الصحة؟ ألبان الأطفال المدعمة
كتب وليد عبد السلام
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تولى الدولة منظومة صرف البان الأطفال المدعمة اهتماما كبيرا ما يجعلها توفر 24 مليون عبوة لبن فى العام لما يقرب من 10% من الأطفال حديثى الميلاد .

 

"اليوم السابع" تستعرص فى س وج آليات صرف الألبان المدعمة وتسعيرتها وأماكن توزيعها بالجمهورية كالتالى:

ماذا يعنى مصطلح ألبان صناعية شبيهة لبن الأم مدعمة؟

هى ألبان صناعية بديلا عن لبن الام للأطفال حديثى الميلاد وتوفرها وزارة الصحة بأسعار مدعمة لغير القادرين.

 

كم طفل سنوياً يحتاج إلى ألبان الأطفال المدعمة ؟

يحتاجها ما يقرب من 10 % من الأطفال حديثى الميلاد سنويًا.

 

ماهى أنواع الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للأطفال حديثى الميلاد؟

هناك نوعين من الألبان: النوع الأول للفئة العمرية أقل من 6 أشهر من العمر والنوع الثانى للفئة العمرية أكثر من 6 شهور حتى عام.

 

كم منفذ تابع لوزارة الصحة يوفر ألبان الأطفال المدعمة ؟

النوعان متوفرتان بـ 1093 منفذا تابعا لقطاع الرعاية الأساسية بجميع إدارات ومحافظات الجمهورية ومركز رعاية الأمومة والطفولة .

 

ما تسعيرة البان الأطفال المدعمة داخل منافذ وزارة الصحة ؟

أسعارها المدعمة فهى 5 جنيهات للفئة الأولى الأقل من 6 أشهر و26 جنيها للفئة الثانية الأكبر من 6 أشهر.

 

6 - ما هى الفئات المستحقة لصرف ألبان الأطفال المدعمة ؟

فى حالات وفاة الأم أو التوأم أو ضعف إدرار اللبن عند الأم أو إصابة الأم بمرض مزمن.

 

7- ماذا عن الإجراءات المطلوبة لصرف الألبان المدعمة للأطفال حديثى الميلاد ؟

وجود الطفل لفحصه وجود شهادة الميلادوجود الأم لفحصها وتقديم المشورة لها ومعها بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومي للأب.

 

8- كيف تتم الشكاوى فى حال نقص الألبان بالمنافذ ؟

خصصت الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة رقم التليفون (25313759) لتلقى أية شكاوى بخصوص الألبان الصناعية المدعمة على مستوى الجمهورية.


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