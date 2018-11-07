رئيس مصلحة الضرائب يطالب بتعيينات جديدة: 90% من المنتدبين فوق الـ50 عاما

كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد

طالب عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بضرورة فتح باب التعيينات فى مصلحة الضرائب، معلنا رفضه الانتداب من جهات أخرى لسد العجز، قائلا: "المصلحة شاخت ونحتاج إلى تعيينات جديدة، والانتدابات بها مشكلة هناك 90% منها فوق الـ50 عاما".

وأوضح سامى، أنه عندما أعلنت المصلحة عن احتياجها لانتدابات جديدة لم يتقدم إلا حوالى 150 شخصا يتوافر فيهم الشروط، مؤكدًا على أن الحل الوحيد لنهوض المصلحة هو تعيين دفعات حديثة يتم اختبارها وتدريبها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة.