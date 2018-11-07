رئيس السكة الحديد يلتقى رئيس أكاديمية النقل البحرى لبحث تطوير معهد وردان

كتب رضا حبيشى

زار اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد والدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقاهرة، وكان فى استقبالهما الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والأكاديمية وخصوصا فى مجال تطوير معهد وردان والخطوات القادمة فى هذا الموضوع.

وأوضح المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى، أنه تم مناقشة الارتقاء بالعنصر البشرى من خلال التطوير والتدريب باحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة لما للأكاديمية من خبرة واسعة فى هذا المجال من خلال الاستغلال الأمثل لمعهد وردان التابع للهيئة وبما يضمن حسن اختيار وتأهيل وتدريب الكوادر الجديدة من خلال مدرسة النقل بمعهد وردان من كافة طوائف التشغيل بالسكة الحديد.

وفى نهاية الاجتماع أثنى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، على التعاون المشترك بين الأكاديمية وهيئة السكة الحديد وتم الاتفاق على بداية عمل اللجنة المشكلة لوضع النقاط النهائية للتنفيذ خلال الاسبوع المقبل .