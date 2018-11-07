تعرف على 5 تهم موجهة للمتهمين بقتل طالب الرحاب بعد إحالتهم للمحاكمة العاجلة

كتب أحمد حسنى

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم أشرف حامد علي وأبنته و6 متهمين آخرين (محبوسين) إلى المحاكمة الجنائية في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"قضية طالب الرحاب".

ووجهت النيابة للمتهمين، 5 تهم ل 8 متهمين، جاءت كالأتى:.

1 ـ تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

2- تهمة خطف طالب الرحاب.

3 ـ التزوير فى محررات رسمية.

4 ـ الهروب من أحكام قضائية للمتهم أشرف حامد.

5 ـ سرقة المتعلقات الخاصة بطالب الرحاب.

واعترف المتهم الأول تفصيلًا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقام بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة على مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

وتم إحالة المتهمين جميعًا محبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأرسلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.