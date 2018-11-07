القومى للمرأة ينفذ البرنامج التدريبى الثانى للمدربات من الرائدات الريفيات

كتب محمود راغب

ينفذ المجلس القومى للمرأة اليوم البرنامج التدريبى الثانى للمدربات من الرائدات الريفيات وعضوات فرع بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى مصر بهدف التوعية بالأساليب الصحيحة للتقليل من هدر وفقد الغذاء فى المنازل، ضمن مشروع "تقليل الفاقد والهدر فى الغذاء وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائي في مصر" والذي يتم تنفيذه بالتعاون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن البرنامج يشارك فيه عضوات من المجلس ورائدات ريفيات تابعات لمديريات الصحة والزراعة والتضامن، ويهدف إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية والبيئية للقطاعات الزراعية الغذائية، عبر سلاسل القيمة الغذائية المطورة ، ويستهدف حوالى 60 سيدة، حيث ستقوم كل سيدة وفق برنامج متابعة معين بتدريب حوالى 10 سيدات ليصل إجمالى عدد المستفيدات من التدريب حوالى 600 سيدة.

وأكد حسين جادين، ممثل الفاو في مصر أن الهدف الأساسى من هذه البرامج التدريبية، هو رفع الوعى بشأن ضرورة الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء فى المنازل، مع مراعاة النظم الغذائية الصحية وسلامة الأغذية والنظافة، إلى جانب إنتاج موارد علمية للنشر واستخدامها فى نطاق أوسع.

وتضمن البرنامج التدريبي للمدربات مجموعة من العناصر الإرشادية تمثلت فى تقديم تعريف واضح عن هدر الغذاء، ونصائح للحد منه، وتعريف بطرق التخزين الصحيحة وتخزين المواد الغذائية الجافة، وطرق ، و ممارسات التخزين الشائعة، ونصائح لسلامة الغذاء، إلى جانب كيفية التصرف فى متبقيات الغذاء، والتحكم في المقادير، وفهم تواريخ الصلاحية.

كما تضمن البرنامج إشادات بخصوص التغذية، ورعاية الحيوانات والطيور المنزلية، وتصنيع الأغذية في المنزل كمنتجات الفاكهة،و المخللات، و المنتجات المجففة، واللحوم المصنعة، إلى جانب تدريبهم على كيفية التسوق والطرق السليمة لتخزين الخضار والفاكهة واللحوم والبقوليات، وأهميه تطهير وتعقيم جميع أسطح المطبخ والاهتمام بالنظافة الشخصية.

وشمل التدريب توفير وسائل إيضاحية، ودليل ارشادى للمدربين، وكتيب للسيدات بأهم المعلومات والوصفات، ملصقات يتم تعليقها بالوحدات الطبية وأماكن تردد الأسر الريفية والسيدات.

يذكر أنه تم تنفيذ البرنامج الأول فى الفترة من 31 أكتوبر-1 نوفمبر، فيما يتم تنفيذ البرنامج الثانى يومى 7-8 نوفمبر الجارى.