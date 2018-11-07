القبض على صاحب محل يتاجر فى العملة وبحوزته 2496 دولارا و4 آلاف يورو و20 ليرة

ألقى ضباط قسم شرطة عابدين، القبض على "محمود ا م" 30 سنة، صاحب محل ملابس، والسابق اتهامه فى قضية "اتجار بالنقد الأجنبى" اثناء تواجده بالمحل عمله.

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزته 2496 دولارا، 8260 جنيها مصريا، 6000 ريال سعودى، 500 دولار أسترالى، 4080 يورو، 20000 ليرة لبنانى، 3 ريالات عمانى، 75 ريالا قطريا، 5 دولارات كندية، 1 دينار أردنى، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنه 2003م.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.