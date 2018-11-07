video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب محل يتاجر فى العملة وبحوزته 2496 دولارا و4 آلاف يورو و20 ليرة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:17 م
القبض على صاحب محل يتاجر فى العملة وبحوزته 2496 دولارا و4 آلاف يورو و20 ليرة عملة - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

ألقى ضباط قسم شرطة عابدين، القبض على "محمود ا م" 30 سنة، صاحب محل ملابس، والسابق اتهامه فى قضية "اتجار بالنقد الأجنبى" اثناء تواجده بالمحل عمله.

 

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزته 2496 دولارا، 8260 جنيها مصريا، 6000 ريال سعودى، 500 دولار أسترالى، 4080 يورو، 20000 ليرة لبنانى، 3 ريالات عمانى، 75 ريالا قطريا، 5 دولارات كندية، 1 دينار أردنى، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنه 2003م.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيكتوريا سيكريت تطرح حمالة صدر بمليون دولار.. مرصعة بـ2100 جوهرة

وزير التجارة: الكويت ثالث أكبر شريك تجارى عربى لمصر بـ1.7 مليار دولار 2017

الزمالك يجهز 600 ألف دولار لتجنب عقوبات الفيفا

الاتجار بالعملة

امن القاهرة

أخبار المحاكم

المحاكم اليوم

الحوادث اليوم

الدولار




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة