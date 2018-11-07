السجن المشدد 3 سنوات لعامل لاتجاره فى الأقراص المخدرة والحشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "محمد.ع.ع" عامل 28 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش بدائرة مركز ساقلتة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلتة، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش، وترويجها على عملائه من الشباب والمتعاطين وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتم القبض على المتهم وبحوزته 3 شرائط من الترامادول و3 قطع حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، والحشيش وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.