"التموين" تعلن غلق باب إضافة المواليد على البطاقات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، غلق باب إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين من خلال المكاتب التموينية مساء اليوم، حيث استمرت فترة الإضافة من بداية شهر أغسطس الماضى وحتى اليوم الأربعاء ﻭأنه سيتم مراجعة بيانات المواليد التى تم إضافتها خلال الفترة الماضية والتأكد من صحتها تمهيدا لصرف السلع المدعمة فى شهر يناير المقبل.

وقال المحاسب هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إنه قرر مد عمل مكاتب التموين اليوم حتى الساعة الخامسة مساء نظرا للزحام التى شهدته العديد من المكاتب بالمحافظة لإضافة المواليد على البطاقات على الرغم من فتح باب الإضافة طوال الثلاثة أشهر الماضية، لافتا إلى أن توجيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين اليوم سيسمح بتلقى التظلمات لأصحاب البطاقات التى بها أخطاء وتحتاج إلى تحديث بيانات.