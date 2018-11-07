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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:20 م
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إطلاق سراح 90 تلميذا فى الكاميرون بعد خطفهم لبضعة أيام

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:00 م
إطلاق سراح 90 تلميذا فى الكاميرون بعد خطفهم لبضعة أيام شرطة الكاميرون
أ ف ب
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أعلنت الكنيسة المشيخية في الكاميرون والسلطات الأربعاء أنه تم الإفراج عن 90 تلميذا خطفوا على دفعتين قبل بضعة أيام من المدرسة نفسها في منطقة شمال غرب الكاميرون التي تشهد اضطرابات أمنية على خلفية مطالبتها بالاستقلال.

وقالت الكنيسة المسؤولة عن مدرسة نكوين المشيخية الثانوية في باميندا، العاصمة الاقليمية للشمال الغربي، إن "11 تلميذا من المدرسة قد خطفوا الاربعاء في 31 اكتوبر".

واضافت الكنيسة من دون تقديم مزيد من التفاصيل ان "هؤلاء التلامذة قد أطلق سراحهم".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مصدر قريب من الكنيسة المشيخية إن الكنيسة احتفظت بالمعلومات المتعلقة بعملية الخطف الأولى هذه، بسبب مفاوضات جارية مع الخاطفين.

وبعد أيام، خطف الاثنين 79 تلميذا في المدرسة نفسها على ايدي رجال مسلحين. واعلنت السلطات الكاميرونية صباح الاربعاء الافراج عنهم.

وما زالت غامضة صورة الاحداث وهوية الخاطفين وشروط الافراج عن هؤلاء ال 90 تلميذا الذين خطفوا فترة وجيزة.

وفي شريط فيديو مدته 6 دقائق حصلت عليه وكالة فرانس برس مساء الاثنين، كشف احد عشر صبيا في ال15من العمر، واحدا بعد الاخر، باللغة الانكليزية، عن هوياتهم وقالوا انهم تعرضوا للخطف على ايدي "أمبا بويز"، الانفصاليين الناطقين باللغة الانكليزية.

 


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