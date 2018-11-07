إطلاق اسم الشهيد نقيب أحمد جودة سعد على مدرسة إعدادية بمركز ديرب نجم

الشرقية – إيمان مهنى

أطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اسم الشهيد النقيب أحمد جودة سعد على المدرسة الإعدادية بنات التابعة لإدارة التعليمية بديرب نجم.

وأكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي .

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة الإعدادية بنات بمخاطبة رئاسة المركز ومدينة ديرب نجم بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ بإطلاق إسم الشهيد الملازم أول أحمد جودة سعد - على المدرسة الإعدادية بنات بديرب نجم مركز ومدينة ديرب نجم

ويذكر أن الشهيد الملازم أول أحمد جودة سعد استشهد بمنطقة الماسورة فى رفح .

في سياق متصل قرر محافظ الشرقية مجازاة 17 من العاملين بمدرسة الشهيد أحمد محمد مهدي التابعة للإدارة التعليمية بالإبراهيمية بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف أستاذ عبده سالم مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ على المدرسة الشهيد احمد محمد مهدي وتبين عدم تواجد 17 من العاملين بالمدرسة أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية .