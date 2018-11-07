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أشرف صبحي يلتقي وزيرة الشباب والرياضة ببورندى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:46 م
أشرف صبحي يلتقي وزيرة الشباب والرياضة ببورندى وزير الرياضة مع وزيرة الشباب البروندية
كتب رامى ناجى
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 التقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بايفلين بيوتى وزيرة الشباب والرياضة بجمهورية بورندى بمقر وزارة الشباب والرياضة وتناول اللقاء تأكيد حرص وزارة الشباب والرياضة المصرية على توطيد أواصر العلاقات وتعميق التعاون المشترك للاستفادة بين البلدين في الخبرات من خلال تطوير الأعمال المشتركة الشبابية والرياضية وكذا برامج ريادة الأعمال .
 
يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد ألتقي ايفلين بيوتى على هامش منتدي شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ وأكدت سعادتها بالمشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم ولما شاهدته من منشأت شبابية ورياضية بمدينة شرم الشيخ بالإضافة إلي البرامج المختلفة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة مثل مشروع تطوير الموهبين رياضياً حضر اللقاء السفير البورندي بالقاهرة .

 


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