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"أبو ستيت" يبحث مع سفير نيوزيلاندا فى مصر سبل التعاون الزراعى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:47 ص
"أبو ستيت" يبحث مع سفير نيوزيلاندا فى مصر سبل التعاون الزراعى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على قوة العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ونيوزيلاندا، باعتبارها أكبر شريك اقتصادي لمصر بأفريقيا في المجال الزراعي والتجاري وذلك خلال لقائه مع بارنى رايلى سفير نيوزيلاندا في القاهرة وبحضور نائب السفير والخبراء الفنيين من نيوزيلاندا في مجال تطوير المجازر ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

وأشار "أبو ستيت" إلى أهمية تدعيم علاقات التعاون في مجالات البحث العلمي الزراعي وتدريب الكوادر الفنية المصرية وتبادل الخبرات وايضا في مجال الإنتاج الحيواني والسمكي وتطوير المجازر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والعمل علي زيادة الكميات المصدرة من المنتجات الزراعيه وفتح تصدير الموالح إلي نيوزيلاندا

وزير الزراعة قدم الشكر للخبراء النيوزيلاندين علي جهودهم المتميزة في تنفيذ هذا التدريب وطالب الأطباء المصريين بضرورة الاستفادة من الخبرة النيوزيلاندية في هذا المجال وتطبيق هذه الإجراءات في المجازر التابعة لمحافظتهم.

كما بحثت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مع السفير النيوزيلاندي ووفد الخبراء الفنيين استكمال تنفيذ برنامج تدريبى للكوادر الفنية المصرية في نيوزيلندا والذي بدأ في شهر يونيو الماضي ويتم استكمال حاليا المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي في جمهورية مصر العربية وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتفعيل التوصيات الناتجة عن توقيع ملحق إتفاقية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ونيوزيلاندا والإستعانة بالخبرة النيوزيلاندية لتطوير المجازر فى مصر وقد حضر اللقاء الاطباء البيطريون المتخصصون في مجال المجازر والذي تم تدريبهم في نيوزيلاندا.

وأشاد السفير النيوزيلندي بالجهود المتميزة لنائب وزير الزراعة "محرز" وحرصها علي تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين وتنفيذ البرنامج التدريبي للاطباء المصريين لرفع كفاءتهم وزيادة خبراتهم في مجال تطوير المجازر.

ومن ناحيتها قالت "محرز" إنه تم إيفاد عدد 10 من الفنيين المصريين المختصين بالعمل بالمجازر في بعض المحافظات الي نيوزيلاندا للتدريب علي تطوير المجازر والتقييم ومراجعة أعمال المجازر وكيفية صياغة أجراءات العمل القياسية وكذلك تقييم المخاطر وكيفية التحكم فيها وإلقاء الضوء علي التشريعات والقوانين ذات الصلة بمجال العمل بالمجزر واللحوم الحمراء والهيكل التشريعي لدولة نيوزيلاندا والقيام بزيارات ميدانية للمجازر ووحدات تدوير المخلفات الناتجة من المجازر وتعظيم الأستفادة منها.

وأضافت نائب الوزير أنه خلال هذا الشهر تم تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي من خلال عقد عدد 3 ورش عمل لمدة يوم واحد بالقاهرة بمشاركة عدد 46 طبيبا بيطريا من 6 محافظات (كفر الشيخ – البحيرة – الغربية – الأسماعلية – السويس – الدقهلية – الهيئة العامة للخدمات البيطرية) وتم خلالها التدريب علي أساس عمل المراجعة وتدقيق للمجزر وكيفية عمل قائمة بنود تقييم المجازر وتقييم ومراجعة إجراءات الذبح في المجازر، وتم ترتيب زيارة ميدانية للوفد النيوزيلاندي لبعض المجازر في مصر وتم تسليم المتدربين شهادات معتمدة من نيوزيلاندا.

 

 


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الثروة الحيوانية

المجازر

الذبح بالمجازر




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