9 سيناريوهات ترسم مستقبل واشنطن بعد "التجديد النصفى" للكونجرس

كتبت شيماء بهجت

يدق ناقوس انتخابات التجديد النصفى فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، لاختيار أعضاء مجلس النواب وعددهم 435 عضوا، 35 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، إلى جانب حكام 36 ولاية من الولايات الأمريكية، و206 من رؤساء البلديات، وتهدف هذه الانتخابات لإعطاء الفرصة للمواطنين لتغيير القوة المسيطرة فى الكونجرس، إذا كانت لا تعبر عن تطلعات الشعب.

وتعد انتخابات الكونجرس الأمريكى بمجلسيه (الشيوخ والنواب)، والتى تجرى على 3 مستويات، هى الأهم خلال مراحل انتخابات التجديد النصفى، حيث تعكس مدى نجاح أداء الرئيس خلال الفترة الماضية، وتأكيد قدرته على تشكيل كونجرس يضم جميع حلفائه.

وستحدد نتيجة تلك الانتخابات من ستكون فى يده السلطة خلال العامين المتبقيين من فترة رئاسة دونالد ترامب، الحزب الجمهورى الحاكم أو أن السلطة ستنتقل إلى الحزب الديمقراطى، حيث لايستأثر أى حزب بالسلطة التشريعية لأكثر من عامين، إلا إذا حصل على تأييد الشعب مرة أخرى فى الانتخابات النصفية.

وبناء على ذلك ماذا يحدث لو حقق الديمقراطيون الانتصار فى الانتخابات النصفية للكونجرس على حساب الجمهوريين والعكس بالنسبة للجمهوريين.

أولا:ـ بالنسبة للديمقراطيين إذا حققوا انتصارا

1ـ يعنى ذلك عدم رضاء الشعب عن أداء الرئيس الجمهورى، ومن ثم ستتغير بشكل أساسى السياسات الأمريكية خلال العامين المقبلين.

2ـ يمنح الديمقراطيون فرصة وقوة للسيطرة على أى من مجلسى الكونجرس لإرجاء أو إبطاء أجندة ترامب السياسية، مما يفسح أمامهم الطريق لاستعادة كرسى الرئاسة الذى انتزعه ترامب من هيلارى كلينتون قبل عامين.

3ـ قد يكون ذلك نافذة للمضى فى التحقيق بعدد كبير من القضايا المرفوعة ضد ترامب وبعض مساعديه حول العديد من القضايا، أهمها التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الماضية.

4ـ قد يبدو سيناريو عزلة بالنسبة لترامب.

5ـ سيتصدر الديمقراطيون لعدة تشريعات يحاول ترامب تمريرها ومنها الحصول على تمويل بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك، وإلغاء النظام الصحى (أوباما كير) الذى وضعه الرئيس السابق.

ثانيا:ـ بالنسبة للجمهوريين إذا حققوا انتصارا

1ـ ستتغير ملامح السياسة الأمريكية بسيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونجرس بمجلسيه وسيهيمن ترامب على المشهد فى النصف الثانى من ولايته الرئاسية.

2ـ سيجد ترامب نفسه قادرا على التحول بالبلاد إلى أمريكا التى يريدها.

3ـ سيكون قادرا على تطبيق تشريعات مثل تشديد قوانين الهجرة، كما سيتمكن الحزب من تمرير حزمة من القوانين التى تتعلق بقضايا حيوية.

4ـ سيعزز فرص إعادة انتخاب ترامب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.