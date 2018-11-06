video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية: بناء 14 مسجدا على محور المحمودية بعد التطوير

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:24 م
وكيل أوقاف الإسكندرية: بناء 14 مسجدا على محور المحمودية بعد التطوير الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، أنه سيتم بناء 14 مسجدا على محور المحمودية فى خطة تطوير الطريق، مشيرا إلى أنه تم هدم 6 مساجد وسيتم بناء مساجد بطراز مميز.

كما أكد وكيل أوقاف الإسكندرية على دور الواعظات بالمحافظة وتم عقد اجتماع معهم وسيتم تشكيل لجنة لتوزيعها على مراكز الشباب وقوافل تنظيم الأسرة وجامعة الإسكندرية وذلك نظرا لأهمية دور الواعظات والسيدات خاصة أنه هناك مشاكل لدى السيدات لا يمكن أن تتحدث فيها مع الأئمة لذلك تكون الواعظات اقرب لدى النساء.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية أن هناك 25 واعظة على مستوى المحافظة، على أعلى كفاءة تم تخصيصهم من قبل وزارة الأوقاف تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وعن دور المناسبات أكد وكيل أوقاف الإسكندرية أنه عليها مرور مستمر ورقابة والتأكد من تسليم الإيصالات، مشيرا إلى أنه تم ضبط جمعية واحدة مخالفة خلال الفترة الأخيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

كما أكد أنه تم تحديث نسبة كبيرة من البيانات فى الإدارات وهى أسلوب جديد ومستحدث على مستوى الجمهورية لتحديث البيانات والاعتماد على الطرق التكنولوجية الحديثة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل أوقاف الإسكندرية: افتتاح مسجد بالعامرية بتكلفة 3 ملايين جنيه

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اوقاف الاسكندريه




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة