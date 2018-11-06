وكيل أوقاف الإسكندرية: بناء 14 مسجدا على محور المحمودية بعد التطوير

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، أنه سيتم بناء 14 مسجدا على محور المحمودية فى خطة تطوير الطريق، مشيرا إلى أنه تم هدم 6 مساجد وسيتم بناء مساجد بطراز مميز.

كما أكد وكيل أوقاف الإسكندرية على دور الواعظات بالمحافظة وتم عقد اجتماع معهم وسيتم تشكيل لجنة لتوزيعها على مراكز الشباب وقوافل تنظيم الأسرة وجامعة الإسكندرية وذلك نظرا لأهمية دور الواعظات والسيدات خاصة أنه هناك مشاكل لدى السيدات لا يمكن أن تتحدث فيها مع الأئمة لذلك تكون الواعظات اقرب لدى النساء.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية أن هناك 25 واعظة على مستوى المحافظة، على أعلى كفاءة تم تخصيصهم من قبل وزارة الأوقاف تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وعن دور المناسبات أكد وكيل أوقاف الإسكندرية أنه عليها مرور مستمر ورقابة والتأكد من تسليم الإيصالات، مشيرا إلى أنه تم ضبط جمعية واحدة مخالفة خلال الفترة الأخيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

كما أكد أنه تم تحديث نسبة كبيرة من البيانات فى الإدارات وهى أسلوب جديد ومستحدث على مستوى الجمهورية لتحديث البيانات والاعتماد على الطرق التكنولوجية الحديثة.