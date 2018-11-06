وزير الاعلام الكويتى يفتتح الملتقى الثانى للصحفيات الخليجيات

الكويت (أ ش أ)

افتتح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبرى اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الثانى للصحفيات الخليجيات لدول مجلس التعاون الخليجى، الذى تنظمه جمعية الصحفيين الكويتية، بالتعاون مع اتحاد الصحافة الخليجية، وقطاع الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام الكويتية.

وقال الجبرى- فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى- أن انعقاد الملتقى الثانى للصحفيات الخليجيات فى الكويت، يعكس مدى عمق العلاقات والتعاون الإعلامى بين الكويت ودول مجلس التعاون.

وشدد على التجربة الثرية للصحفيات الخليجيات، فى ظل الدعم والتشجيع الذى يلقيانه من حكومات دول مجلس التعاون والشعوب الخليجية، مشيدا فى الوقت نفسه بدور جمعية الصحفيين الكويتيين، واتحاد الصحافة الخليجية، ودورهما فى تعزيز التعاون الإعلامى بين الدول الخليجية.

وأكد الجبرى أن الإعلام يقع على عاتقه عبء كبير فى ظل الثورة التكنولوجية، وكم الأخبار الكبير الذى يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعى، دون التأكد من صحته، وهو ما يتطلب من الصحفيين التمسك بقيم وأصول مهنتهم.

ودعا وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى، إلى الوقوف ضد الشائعات والأخبار الكاذبة التى تستهدف المجتمعات العربية حاليا، خاصة فئة الشباب، فى ظل الظروف والتطورات المتسارعة التى تمر بها المنطقة، والتى تتطلب التمسك بوحدة النسيج الوطني.

من جانبها، قالت رئيس جمعية الصحفيين الكويتية فاطمة حسين أن الملتقى يهدف إلى تمكين المرأة الإعلامية فى دول الخليج العربى، فى مجال إدارة المؤسسات الإعلامية، سواء الصحفية، أو الإذاعية، أو التلفزيونية، أو المواقع الإلكترونية، فضلا عن تشجيعها على تنفيذ برامج إبداعية فى وسائل الإعلام المختلفة، وإدراك أهمية الإعلام بمختلف قنواته، ودوره فى تحسين مستوى المرأة وظروفها، وتعزيز مكانتها من خلال اعتمادها على ذاتها.

وأشارت إلى أنه رغم ما حققته الصحفية الخليجية من إنجازات، وتوليها لمناصب قيادية فى المجال الاعلامى، إلا أن ما تحقق حتى الآن، لا يرقى للطموح المرجو، خاصة وأن أحدث الدراسات العلمية أثبتت أن ظهور المرأة فى الإعلام لا يتعدى 20%، مقابل 80% للرجال.

بدوره، قال رئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد حمد المالك أن المنطقة تمر حاليا بمرحلة إعلامية شديدة الخطورة، وهو ما يتطلب التمسك بأصول المهنة وبقواعد الشفافية؛ والتصدى لذلك الإعلام المعادى الساعى إلى هدم المجتمعات الخليجية والعربية.

وأضاف أن أهمية الملتقى الثانى للصحفيات الخليجيات، تكمن فى عمله على تغطية النقص فى المفاهيم الإعلامية، والوصول إلى أفضل الممارسات الصحفية، مما سيمكن الصحفيات الخليجيات من الارتقاء بمستوى المهنة.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب عدنان الراشد أنه حصل على وعد من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبرى باقامة الملتقى الثالث فى الكويت أيضا العام المقبل، معربا عن سعادته بهذا التجمع للصحفيات الخليجيات فى الكويت.

وأضاف الراشد أن الملتقى يحتوى على جلسات حوارية، تتضمن مناقشة دور المرأة فى الصحافة الخليجية بين الرأى والخبر، وواقع الصحفية الخليجية فى الصحافة المتخصصة، بالإضافة إلى الأدوات الجديدة فى الصحافة الحديثة.