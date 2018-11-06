نهر الخير.. أبرز أرقام حركة التجارة بين مصر والسودان

إعداد: منة خالد

عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم وقعتها مصر والسودان خلال العقود الأخيرة، وزادت وتيرة العلاقات والتفاهمات في السنوات الأخيرة، مع لقاءات الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير المتكررة.

ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسودان ضخم ويشمل عشرات الأرقام والمؤشرات، وفي الفيديو التالي نستعرض أبرز أرقام الاستثمار والتجارة بين البلدين الشقيقين.

أبرز أرقام الاستثمار والتجارة بين مصر والسودان

1- 500 مليون دولار حجم التبادل التجاري ويميل لصالح مصر

2- 10.8 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في السودان

3- 97 مليون دولار حجم الاستثمارات السودانية في مصر

4- 229 مشروعًا مصريًا على الأراضي السودانية

5- 315 شركة سودانية تستثمر وتعمل في السوق المصرية

أبرز الموانئ والمعابر بين البلدين

1- ميناء قسطل/ معبر أشكيت.. شهد عبور 75 شاحنة و11 حافلة ركاب يوميا

2- معبر أرقين.. يشهد عبور 15 شاحنة بضائع و60 حافلة ركاب يوميا.

3- 8 رحلات جوية منتظمة يوميا بين المطارات المصرية والسودانية.

أبرز الصادرات المصرية للسودان

الأثاث – السلع الغذائية – المنتجات البترولية – الأدوية – مصنوعات النحاس

أبرز الصادرات السودانية لمصر

القطن الخام – السمسم - البذور الزيتية