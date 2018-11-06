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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:30 م
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نائب محافظ بورسعيد يتفقد محطة تسمين الماشية ومنافذ توزيع اللحوم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:31 م
نائب محافظ بورسعيد يتفقد محطة تسمين الماشية ومنافذ توزيع اللحوم جانب من الجولة
بورسعيد - السيد فلاح
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أكد الدكتور محمد هانى غنيم، نائب محافظ بورسعيد بأن مشروع محطة تسمين الماشية يعد من المشروعات النموذجية الناجحة التى تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 10 آلاف رأس ماشية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستكون المحطة مركز لخدمة باقى المحافظات وليس بورسعيد فقط، مشيرًا إلى انها تعد واحدة من أكبر مشروعات الثروة الحيوانية فى مصر.

 

وأضاف أن محطة تسمين الماشية مزودة بأحدث النظم الغذائية والصحية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم تصميمها بطريقة نموذجية تساعد على سهولة تربية الماشية، بالإضافة لتوافر الخدمات اللوجستية بها حيث يوجد مجموعة من المجازر اليدوية و الآلية، مما يوفر الوقت والجهد وسهولة النقل.

 

كما تفقد الدكتور غنيم أحدى منافذ توزيع اللحوم بحى المناخ لمتابعة مدى التزام المنفذ بالأسعار المحددة حيث شدد على عدم المغالاة فى الأسعار وتقديم لحوم بلدى طازجة.

 

 


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