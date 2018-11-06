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مهاتير محمد: اليابان مستعدة لدعمنا فى التغلب على مشكلاتنا المالية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:29 ص
مهاتير محمد: اليابان مستعدة لدعمنا فى التغلب على مشكلاتنا المالية مهاتير محمد
طوكيو (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، اليوم الثلاثاء، أن اليابان مستعدة لتقديم الدعم لبلاده للمساعدة فى التغلب على مشكلاتها المالية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأضاف محمد- حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية- أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى، أكد له أنه إذا احتاجت كوالالمبور فى المستقبل للحصول على دعم من طوكيو لحل مشكلاتنا المالية، فإنه مستعد لذلك كما أن الحكومة اليابانية مستعدة للنظر فى هذا الأمر.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد قد وصل أمس الاثنين، إلى العاصمة اليابانية طوكيو فى زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام من المقرر أن يتسلم خلالها الوشاح الأكبر وسام زهور الباولونيا من إمبراطور اليابان تقديرا لمساهمته الكبيرة فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

 


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