مميش: عبور 37 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.4 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 37 سفينة، بحمولة 2.4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة 1.4 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "cokyo criumbit" التى ترفع علم سنغافورة، بحمولة 157 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى سيرلانكا.

وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية "Maersk essex" بحمولة 146 ألف قادمة من سنغافورة، ومتجهة إلى مصر.