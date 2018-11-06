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محافظ سوهاج يشدد على إلتزام موظفى الديوان العام بمواعيد الحضور والإنصراف

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:15 م
محافظ سوهاج يشدد على إلتزام موظفى الديوان العام بمواعيد الحضور والإنصراف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أكد الدكتور أحمد الأنصاري  محافظ سوهاج علي  ضرورة إلتزام مديري الإدارات وموظفي الديوان العام بالمواعيد الرسمية للحضور والإنصراف من العمل ، ويجب ان يكونوا مثالا يحتذي به لجميع المصالح الحكومية بنطاق المحافظة في عملية الإنضباط والجدية المتوقعة في العمل ، وعدم تعطيل مصالح المواطنين ، لافتا انه لا تهاون مع اي مقصر ، أو متخاذل في تأدية عمله وواجبه الوظيفي .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة في الساعة الثامنة من صباح اليوم بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل فى الاقسام والإدارات المختلفة بالديوان العام، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والاطمئنان على انتظام الموظفين ومديري الإدارات .

 وكلف المحافظ ادارتى التفتيش المالي والإداري والشئون الإدارية بالديوان بمراجعة ومتابعة دفاتر الحضور والانصراف ، وتواجد موظفي ومديري الإدارات المختلفة بالديوان علي رأس عملهم ، لأداء مهام عملهم الوظيفية وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم ، وقضاء مصالحهم دون تأخير ، وتم تحويل الموظفين المتغيبين ومن تركوا العمل بدون إذن إلي الشئون القانونية للتحقيق وتوقيع الجزاءات اللازمة عليهم.

 


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