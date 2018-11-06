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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:27 ص
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محافظ بنى سويف: 100 قرض بقيمة 30 مليون جنيه من "مشروعك" خلال 21 يوما

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:26 ص
محافظ بنى سويف: 100 قرض بقيمة 30 مليون جنيه من "مشروعك" خلال 21 يوما المستشار هاني عبدالجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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قال  المستشار هاني عبدالجابر محافظ بنى سويف ، أن قيمة القروض التي تم تقديمها للمواطنين لتمويل مشروعاتهم عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " بالمحافظة ، تخطت الـ 30 مليون جنيه ليستفيد منها 100 مشروع خلال  أخر 3 أسابيع في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 أكتوبر الجاري ، ليصل اجمالي القروض المقدمة عن طريق مشروعك إلى مايقرب من 432 مليون جنيه  لـ 8370  مشروع " قائم وجديد" ، وذلك يحقق قفزة في مجال التوسع في المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل ، ويحدث حراكاً في النشاط الإقتصادي والإنتاجي بالمحافظة ،ويدفع بجهود التنمية المتكاملة.
 
وأشاد محافظ بني سويف فى بيان له ، بالمشروع الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية في 2015 ، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل للمواطنين ، خاصة الشباب ، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين لإقامة المشروعات أو تطويرها والتوسع فيها بأنواعها من خلال الحصول على قروض من البنوك المشاركة في المشروع.
 
ومن جانبها أوضحت نهى محمد مدير عام التعاون الدولي ومسؤول " مشروعك" على مستوى المحافظة ، أنه  تم تنفيذ عدد 7404 قرضا بقيمة 431 مليون و911 ألف جنيه على مستوى مقرات مشروعك بالمراكز والمدن السبع ، وذلك  بعد دراستها ومطابقتها للشروط ، توفر 8370 فرصة عمل تقريبا " قائمة وجديدة " للمواطنين بالمحافظة ، وذلك من إجمالي  8222 طلب مقدم للحصول على قروض مشروعك بقيمة 583 مليون و833 ألف جنيه ، وجاري دراسة عدد 311 طلب.
 
وأضافت  مدير مشروعك ، أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بمجالس المدن بالمراكز السبعة بالمحافظة " الشباك الواحد" ويتم تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتشمل أيضا مجالات تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5% "عائد بسيط ومتناقص" لمن تنطبق عليه الشروط في حين تكون الفائدة 10.5% للقروض " أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر" و16% للقروض "اقل من 25 ألف جنيه"، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.
 
وأشار سامح ماهر مساعد مدير "مشروعك" بالمحافظة ، أنه يجري المتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين وكافة منظومة العمل على مستوى المراكز السبع  ، حيث تم  تشكيل لجان بكل المراكز للمرور على المشروعات ومتابعتها لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ، ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع ، بالإضافة إلى استقبال المواطنين المتقدمين لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.
 
 
 

 


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