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ضبط 80 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 65400 ألف جنيه غرامات بالغربية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:01 ص
ضبط 80 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 65400 ألف جنيه غرامات بالغربية حملة مرورية- أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتى القيادة والتسيير.

 

وأسفرت جهودها عن ضبط 80 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 286 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 163 مخالفة انتظار خاطئ وضبط 4 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 866 مخالفة مقابل تحصيل 65400 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات النارية المضبوطة، وإخطار نيابة المرور.

 


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