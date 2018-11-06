ضبط 3829 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية فى حملة بالشرقية

حررت مديرية التموين بالشرقية، 5 محاضر ضد تجار تموين، لعدم اعلانهم عن الأسعار أو تحرير فواتير، وكذلك مخالفات متعددة لأصحاب المخابز وتحفظت علي 7 شكائر دقيق مدعم.

ذكر بيان، أن إدارة تموين منيا القمح برئاسة على عبد المحسن ‏ قامت بتنفيذ حملة تموينية وتفتيشية مفاجئة على المخابز والتجار التموينيين، وأسفرت الحملة عن ضبط ‏مخالفات وتم تحرير محضر رقم 2530 ضد مجهول بمنيا القمح لتجميع عدد 7 شكائر دقيق بلدى مدعم بغرض بيعها فى ‏السوق السوداء، وتحرير محضر رقم 2531 ضد تاجر تموينى بكفر شعبان لعدم تقديم الفواتير‏، ومحضر رقم 2532 ضد تاجرة تموينية بالإعراس لعدم تقديم الفواتير ومحضر رقم 2533 ضد تاجر تموين الاعراس لعدم الاعلان عن الأسعار، ومحضر رقم 2534 ضد تاجر تموينى بشلشلمون لعدم الاعلان عن الأسعار ، ومحضر رقم 2535 ضد تاجر تموينى بالاعراس لعدم الاعلان عن الأسعار

كما تم تحرير 14 تقرير مخالفة ضد أصحاب المخابز لوجود مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق ‏للمواصفات وإنتاج خبز نقص وزن وعدم وجود ميزان وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات ‏العجين.‏

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات أسفرت عن ضبط 20 مركز بيع مخالف وضـبط 3829 عبوة أدوية بيطرية مخالفة ( منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر – محظور استخدامها بيطريا ) وتم عمل المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات، مؤكداً تواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة الإنسان والثروة الحيوانية بالمحافظة .‎