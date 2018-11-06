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صور.. أعمال رصف وتطوير شوارع مصر الجديدة ومراقبة لحركة السيارات منعا للزحام

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:40 م
صور.. أعمال رصف وتطوير شوارع مصر الجديدة ومراقبة لحركة السيارات منعا للزحام أعمال رصف و تطوير شوارع مصر الجديدة
كتب عبد الرحمن سيد
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يجرى حى مصر الجديدة برئاسة العميد أحمد أنور بالتنسيق مع إدارة المرور، أعمال رفع كفاءة وتطوير الأرصفة بالعديد من الشوارع والمحاور الهامة، فى مصر الجديد وسط متابعة حركة السيارات بمحيط الأعمال، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بتلك الطرق.

وينفذ حى مصر الجديدة أعمال التطوير بشوارع الثورة مطلع نفق الثورة، ورفع كفاءة شارع كفر الزيات مع شارع بغداد و شارع الحجاز مع شارع أبو عبيدة وشارع سمنود مع شارع بيروت، وسط انتشار الخدمات المرورية بالأماكن القريبة من الأعمال منعا للزحام.

اصلاح جزيرة المنتصف للطريق
اصلاح جزيرة المنتصف للطريق

 

اصلاحات بمصر الجديدة
اصلاحات بمصر الجديدة

 

اعمال تطوير و اصلاحات
اعمال تطوير و اصلاحات

 

اعمال تطوير
اعمال تطوير

 

تطوير الجزيرة الوسطى للطريق
تطوير الجزيرة الوسطى للطريق

 

جانب من الاصلاحات
جانب من الاصلاحات

 

حركة السيارات اثناء الاصلاحات
حركة السيارات اثناء الاصلاحات

 

 

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