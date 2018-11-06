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سقوط 3 متهمين بحوزتهم أفيون وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:24 م
سقوط 3 متهمين بحوزتهم أفيون وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية حبس ـ أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الأفيون والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم "محمد.ع.م"32 عاما عامل زراعى مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الأفيون تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.م.ع"37 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر البانجو و96 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ج.ال"32 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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