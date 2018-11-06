روسيا توقع 3 عقود لتوريد أسلحة برية وجوية وبحرية إلى الصين

موسكو(أ ش أ)

أعلن مدير التعاون الدولى والسياسة الإقليمية فى شركة (روستيخ) الحكومية الروسية فيكتور كلادوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أبرمت ثلاثة عقود لتوريد الأسلحة إلى الصين فى ثلاث بيئات (بحرية، جوية، وأرضية).

وقال كلادوف- فى تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية خلال معرض جوهاى الدولى للطائرات- "نتعاون بشكل نشط مع جمهورية الصين الشعبية فى جميع بيئات التعاون العسكرى التقنى (الأرضى، الجوى، والبحرى)، بالإضافة إلى التنفيذ الناجح للعقدين بخصوص (أس-400)، و(سو-35)".

وكانت الخارجية الصينية قد أكدت أن التعاون الصينى الروسى فى المجال العسكرى هو قانونى بين الدولتين وضمن القوانين الدولية، كما أن الصين ستواصل تعزيز التعاون بشكل مستمر مع روسيا بالرغم من العقوبات الأمريكية.