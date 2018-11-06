رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

(أ ش أ)

عاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، قادمًا من مدينة شنغهاى الصينية، بعد زيارة استغرقت 4 أيام شارك خلالها فى مراسم افتتاح معرض الصين الدولى الأول للواردات، بناء على دعوة من الرئيس الصينى "شى جين بينج".

والتقى مدبولى، خلال زيارته، بعدد من ممثلى الشركات الكبرى وقطاع الأعمال فى الصين، لبحث سبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين الجانبين المصرى والصينى.

كما حضر رئيس مجلس الوزراء، مأدبة عشاء أقامها الرئيس الصينى وعقيلته للقادة المشاركين فى معرض الصين الدولى للواردات بشنجهاى، فيما ألقى كلمة خلال مراسم افتتاح الدورة الأولى للمعرض استعرض فيها التطورات والإصلاحات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات القليلة الماضية، والطفرة الكبيرة فى العلاقات المصرية الصينية، وانعكاس ذلك على التعاون على المستويين التجارى والاستثماري.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء والرئيس الصينى، شى جين بينج، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، الجناح المصرى فى المعرض الذى يضم شركات مصرية عاملة فى العديد من المجالات.