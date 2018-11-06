تعرف على شروط 200 وظيفة لدى بنك ناصر الاجتماعى فى 12 معلومة

كتب مدحت وهبة

يبدأ بنك ناصر الاجتماعى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة البنك تلقى طلبات الراغبين فى شغل 200 وظيفة بالدرجة الثالثة، للحاصلين على بكالوريوس تجارة وما يعادله وليسانس حقوق ،ومن يجيدون اللغة الانجليزية اعتبارا من يوم الأحد المقبل 11 نوفمبر الساعة 1 ظهرا من خلال البريد الاليكترونى للمعهد المصرفى NSB.EBI.GOV.EG&rdquo ولمدة 10 أيام، وذلك على فروع البنك المختلفة على مستوى أنحاء الجمهورية.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن التقدم للوظائف لدى بنك ناصر فى نقاط محددة..

1- أن يكون المتقدم من خريجى الجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس .

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد على الأقل، وستكون الأفضلية للأعلى تقديرًا.

3- أن يكون المتقدم من دفعات" 2014 ، 2015 ،2016 ، 2017 ، 2018"

4- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معفًى منها نهائيًا بالنسبة للذكور.

5- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العامة أو الإعفاء بالنسبة للإناث

6- أن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظة طبقًا لبطاقة الرقم القومي وتكون سارية قبل تاريخ الإعلان

7_ تلقى طلبات الراغبين للتقدم اعتبارا من يوم الأحد المقبل الساعة 1 ظهرا ولمدة 10 أيام

8- إجادة اللغة الإنجليزية.

9- تقديم صورة شهادة التخرج وصورة شهادة الميلاد مميكنة.

10- صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول قبل الإعلان.

11- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة النهائية.

12- صورة شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها وفي حالة وجود اى متقدم ممن أدى الخدمة العامة بالبنك يرفق بالطلب ما يثبت ذلك.