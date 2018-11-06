video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا.. لا كرامة فوق الأرض ولا تحتها.. أردوغان يصدم حاجزى القبور بقرار جديد

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:05 م
تركيا.. لا كرامة فوق الأرض ولا تحتها.. أردوغان يصدم حاجزى القبور بقرار جديد مقابر فى تركيا - صورة أرشيفية
كتب - محمود محيى
إضافة تعليق

فى قرار مثير للاستهجان ويؤكد مدى استبداد نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قررت بلدية مدينة "طرابزون" المطلة على البحر الأسود شمال تركيا، سحب المقابر التى تعاقد عليها عدد من المواطنين ولم يستطعوا سداد رسومها بالكامل بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية فى البلاد.

 

وقررت البلدية التركية تحصيل رسوم المقابر التى مر على تخصيصها لأصحابها 5 سنوات، مع إتاحة الدفن بها لآخرين فى حالة عدم سداد أصحابها قيمة الرسوم.

 

وقالت صحيفة "جمهوريت" التركية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس بلدية طرابزون قد ناقش يوم 12 أكتوبر الماضى، تقرير لجنة الخطة والموازنة الخاص بالأماكن الموجودة فى المقابر والتى لا يدفع لها رسوم ولا يوجد لها سجل عقارى.

 

ووافق المجلس على التقرير، واتخذ قرارا بتطبيق الإجراءات المتخذة اعتبارا من أول يناير 2019 المقبل، إلا أن المجلس لم يعلن تطبيق القرار بشكل صريح، وإنما تبين ذلك لأقارب المدفونين عندما تقدموا بطلبات للمسئولين عن مقابر "سولوكلو" التابعة للمدينة.

 

وبحسب القرار، فى حالة إذا كان أقارب المدفونين فى المدافن لم يدفعوا رسوم التخصيص الخاصة بالمدفن، يتم دعوتهم لدفع قيمتها حتى تاريخ أقصاه 1 يناير 2019، بالإضافة إلى قيمة الفائدة.

 

وفى السياق ذاته أوضح مواطن تركى أن له 3 أقارب فى مقابر سولوكلو، منهم من مر على موته 40 عاما، ومنهم من تجاوز 50 عاما، وتطالبه السلطات التركية بدفع مبلغ مقدر بنحو 5 آلاف ليرة تركية أى حوالى 939 دولار تقريبا.

 

وفى حالة عدم سداد قيمة الرسوم الموضحة، سيصبح المدفن غير تابع لأحد، ويمكن فتحه والدفن فيه مرة أخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفيرة تركيا بأوغندا تثير غضب بلادها لارتدائها "زى يونانى".. والخارجية تستدعيها

سجون أردوغان "سلخانات آدمية".. 1154 سجينا مريضا بينهم 402 فى حالة حرجة.. 700 رضيع مهددون بالخطر داخل زنازين النظام.. 18 ألف سيدة بالمعتقالات دون محاكمة.. وعجوز تبلغ 85 عاما تقبع فى السجن لأرائها السياسية

أردوغان يجوِّع شعبه.. أزمة خبز تضرب تركيا بسبب سياسات الديكتاتور.. ارتفاع أسعار الوقود والسماد والكهرباء تؤثر على إنتاج القمح.. تراجع منسوب الإنتاج المحلى 35%.. وإغلاق عشرات المخابز بسبب زيادة التكلفة

مقابر سولوكلو

طرابزون

تركيا

مقابر

اردوغان

اخبار تركيا




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة