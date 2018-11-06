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تجديد حبس فتاة متورطة فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالجيزة 15 يومًا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:34 ص
تجديد حبس فتاة متورطة فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالجيزة 15 يومًا محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس فتاة متهمة بتزوير محررات رسمية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
 
 
واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول تورط الفتاة فى تزوير طلبات تحويل الطلاب من وإلى المدارس المختلفة، فضلًا عن بيانات القيد، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
 
 
 
تمكنت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، من القبض على ربة منزل لاتهامهما بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وبيعها لراغبى الحصول عليها، وضبط بحوزتها مجموعة كبيرة من المستندات الرسمية المزيفة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
أكدت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تورط "صفاء.ا" حاصلة على ثانوية عامة، بتزوير المحررات الرسمية، المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومنها وزارة التربية والتعليم، وبيعها لراغبى الحصول عليها.
 
 
 
بالحصول على إذن من النيابة تم ضبطها بمسكنها فى البدرشين، وضبط بحوزتها مستندات منسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم، مختومة بشعار الجمهورية المقلد، ومستندات منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بمحافظات مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.

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