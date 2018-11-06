video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يشكر عمر البشير وكل من ساهم فى إنجاح منتدى شباب العالم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:25 م
السيسى يشكر عمر البشير وكل من ساهم فى إنجاح منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنظيره السودانى عمر البشير على مشاركته فى الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وتابع:"لأنه أصر رغم أن البرنامج مزدحم لكن هو قال أنا مش هيفتنى المنتدى حتى لو كان فى حفل الختام".

 

كما شكر الرئيس السيسى، خلال جلسة إعلان توصيات منتدى شباب العالم 2018، كل من ساهم فى إخراج المنتدى بشكل جميل ورائع، وتابع:"أنا بشكر كل من ساهم فيه.. وبشكر أهل شرم الشيخ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والجهد الذى بذلوه فى ترحاب ضيوف المؤتمر".

 

 

واستهل كلمته فى حفل الختام، قائلا:" السلام عليكم ورحمته وبركاته السلام اسم الله الذى نسعى إليه ونبحث عنه.. اتحدث إليكم فخوراً بهذا الجمع الكريم وهذه النخبة المتميزة من شباب العالم، ويزداد فخرى بما مارسته من حوار ونقاش وتبادل للرؤى والعمل وفق أجندة فاعلة وموضوعية".

 

التجمع الشبابى الكبير، الذى تضمن شباب من مختلف دول العالم، ناقش عدد من القضايا المهمة بمختلف محاورها، على مدار 4 أيام، مكثفة، شملت جلسات رئيسية وجلسات متخصصة، حول موضوعات تخص البشرية جمعاء، منها كيفية صنع قادة المستقبل، والأمن المائى، وكيفية بناء المجتمعات والدول ما بعد إنهاء النزاعات والحروب، والسوشيال ميديا وتأثيرها، وغيرها من الأطروحات التى نالت اهتمام شباب العالم المتواجدين فى شرم الشيخ.

 

وتواجد الأيام الماضية لحضور المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من 5 آلاف، شاب وفتاة من خلفيات وثقافات ودول مختلفة، ممثلين لـ160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.

 


إضافة تعليق

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

اخبار مصر

الرئيس السيسى

السيسى

شباب العالم

منتدى الشباب

مؤتمر الشباب




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة