السيسى يشكر عمر البشير وكل من ساهم فى إنجاح منتدى شباب العالم

كتب أيمن رمضان

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنظيره السودانى عمر البشير على مشاركته فى الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وتابع:"لأنه أصر رغم أن البرنامج مزدحم لكن هو قال أنا مش هيفتنى المنتدى حتى لو كان فى حفل الختام".

كما شكر الرئيس السيسى، خلال جلسة إعلان توصيات منتدى شباب العالم 2018، كل من ساهم فى إخراج المنتدى بشكل جميل ورائع، وتابع:"أنا بشكر كل من ساهم فيه.. وبشكر أهل شرم الشيخ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والجهد الذى بذلوه فى ترحاب ضيوف المؤتمر".

واستهل كلمته فى حفل الختام، قائلا:" السلام عليكم ورحمته وبركاته السلام اسم الله الذى نسعى إليه ونبحث عنه.. اتحدث إليكم فخوراً بهذا الجمع الكريم وهذه النخبة المتميزة من شباب العالم، ويزداد فخرى بما مارسته من حوار ونقاش وتبادل للرؤى والعمل وفق أجندة فاعلة وموضوعية".

التجمع الشبابى الكبير، الذى تضمن شباب من مختلف دول العالم، ناقش عدد من القضايا المهمة بمختلف محاورها، على مدار 4 أيام، مكثفة، شملت جلسات رئيسية وجلسات متخصصة، حول موضوعات تخص البشرية جمعاء، منها كيفية صنع قادة المستقبل، والأمن المائى، وكيفية بناء المجتمعات والدول ما بعد إنهاء النزاعات والحروب، والسوشيال ميديا وتأثيرها، وغيرها من الأطروحات التى نالت اهتمام شباب العالم المتواجدين فى شرم الشيخ.

وتواجد الأيام الماضية لحضور المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من 5 آلاف، شاب وفتاة من خلفيات وثقافات ودول مختلفة، ممثلين لـ160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.