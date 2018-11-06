السيسى: الشعب المصرى كان مستعداً لتحمل تكلفة التطوير والتقدم

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشعب المصرى أصر على تغيير الواقع لواقع أفضل، لافتاً إلى أن الشعب المصرى كان مستعداً لتحمل تكلفة التطوير والتقدم، وتحمل المشاق التى تتبعها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية الشابة زوريال إدوالى على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، على فضائية "DMC"، أن الشعب المصرى رفض الفاشية والتمييز على أساس دينى، ورفض التطرف والغلو، وتحرك بالملايين، لتكون مصر دولة محبة لنفسها وشعبها والعالم كله.

وأكد الرئيس السيسى، أن منتدى شباب العالم رسالة سلام من الشباب المصرى لكافة دول العالم، لافتاً إلى أن المصريين تحملوا إجراءات صعبة وبذلوا جهدا جباراً فى كافة المجالات.