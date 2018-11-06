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الخارجية الأمريكية: العقوبات تستهدف النظام وليس الشعب الإيرانى.. فيديو

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:07 م
الخارجية الأمريكية: العقوبات تستهدف النظام وليس الشعب الإيرانى.. فيديو وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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ردت الخارجية الأمريكية على مزاعم المسئولين الإيرانيين الذين يروجون إلى أن العقوبات الأمريكية التى تم فرضها أمس تستهدف الشعب الإيرانى، وقالت على عكس ادعاءات النظام الإيرانى، فان العقوبات الأمريكية التى جرى إعادة فرضها فى 5 نوفمبر تستهدف النظام، وليس الشعب الإيرانى.

ونشرت الخارجية الأمريكية على حسابها الرسمى باللغة العربية على تويتر مقطع فيديو يوضح حقائق العقوبات، وكتبت "فى الواقع، فان النظام فى طهران هو الذى يمنع الإيرانيين من الحصول على الضروريات مثل الدواء والغذاء".

 

 

 

واتهم اليوم، الثلاثاء، وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة باستهداف الشعب الإيرانى عبر فرض مزيدا من العقوبات على طهران.


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