الخارجية الأمريكية: العقوبات تستهدف النظام وليس الشعب الإيرانى.. فيديو

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

ردت الخارجية الأمريكية على مزاعم المسئولين الإيرانيين الذين يروجون إلى أن العقوبات الأمريكية التى تم فرضها أمس تستهدف الشعب الإيرانى، وقالت على عكس ادعاءات النظام الإيرانى، فان العقوبات الأمريكية التى جرى إعادة فرضها فى 5 نوفمبر تستهدف النظام، وليس الشعب الإيرانى.

ونشرت الخارجية الأمريكية على حسابها الرسمى باللغة العربية على تويتر مقطع فيديو يوضح حقائق العقوبات، وكتبت "فى الواقع، فان النظام فى طهران هو الذى يمنع الإيرانيين من الحصول على الضروريات مثل الدواء والغذاء".

#شاهد | على عكس ادعاءات #النظام_الإيراني، فان #العقوبات_الامريكية التي جرى إعادة فرضها في 5 نوفمبر تستهدف النظام، وليس الشعب الإيراني.

في الواقع، فان النظام في #طهران هو الذي يمنع الإيرانيين من الحصول على الضروريات مثل الدواء والغذاء.#إيران pic.twitter.com/6nnDAjpBcz — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) November 6, 2018

واتهم اليوم، الثلاثاء، وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة باستهداف الشعب الإيرانى عبر فرض مزيدا من العقوبات على طهران.