الاتحاد العربى للحديد يمنح جائزة رجل صناعة الصلب العربية للمهندس أحمد عز فى أول ظهور له منذ سنوات

كتب - أحمد يعقوب

كرم الاتحاد العربى للحديد والصلب المهندس أحمد عز بعد أن تم اختياره "رجل صناعة الحديد والصلب العربية لعام 2017".

وجاء فى حيثيات منح الجائزة التى أعلنها الأمين العام للاتحاد خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة الصلب العربى الذى عقد فى عمان أمس، بحضور وزير الصناعة و التجارة الأردنى، أن المهندس أحمد عز هو "رائد من رواد صناعة الحديد والصلب في الوطن العربى ومؤسس ورئيس أكبر مجموعة حديد وصلب غير حكومية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ساهم ويساهم فى دعم و تنمية صناعة الحديد والصلب فى الوطن العربى على مدى أكثر من 25 عاما حتى أصبحت شركته نموذجا لما يجب أن يكون عليه مؤسسات القطاع الخاص فى الوطن، كما أن مجموعة حديد عز لديها ثانى أكبر طاقات إنتاجية للحديد المختزل فى العالم".

ويعتبر حضور المهندس أحمد عز فى مؤتمر الاتحاد العربى للحديد والصلب بعمان هو أول ظهور عام له منذ 8 سنوات.

جدير بالذكر، أن المهندس أحمد عز كان رئيسا سابقا لمجلس إدارة الاتحاد فى عام 2010، وقام بتسليم الجائزة له وزير الصناعة والتجارة الأردنى الدكتور طارق الحمورى.