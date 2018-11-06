أوبرا وينفرى مهاجمة النازيين بعد انتحال شخصيتها: سنرد بالتصويت بالتجديد النصفى

كتبت - سالى حسام

أدانت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى، استخدام اسمها فى دعاية سياسية نظمتها مجموعات تنتمى للنازيين الجدد.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل"، قالت أوبرا فى فيديو "أريد قول هذا: المسيح لا يحب القبح، ونحن نعرف كيف سنرد على هذا بالتصويت، اذهبوا وصوتوا".

ويأتى ذلك بعدما نشرت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية أن مجموعات تنتمى للنازيين الجدد انتحلت هوية أوبرا وينفرى فى سلسلة من التغريدات العنصرية على تويتر ضد المرشحة ستايسى أبرامز، وهى المرشحة التى أعلنت أوبرا وينفرى عن دعمها لها فى انتخابات منصب حاكم ولاية جورجيا، وهى الانتخابات التى إذا فازت فيها أبرامز ستجعلها أول امرأة سوداء فى أمريكا تتولى منصب حاكم ولاية.

وبلغ دعم أوبرا لستايسى أبرامز أنها ذهبت لولاية جورجيا تطرق أبواب المنازل للحديث مع السكان لتشجيعهم على التصويت فى الانتخابات التى تجرى اليوم.